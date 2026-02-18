Morte di Beatrice, il racconto delle sorelle al centro delle indagini

Manuela A. è accusata della morte della figlia Beatrice di due anni e la ricostruzione passa dalle sorelle presenti durante i fatti. Le bambine erano con la madre sia nell’abitazione indicata dagli inquirenti sia nel tragitto in auto.

La morte della piccola Beatrice, due anni, è ancora avvolta da diversi punti da chiarire. Gli investigatori concentrano l’attenzione sulle testimonianze delle due sorelle maggiori, di 9 e 10 anni, presenti nei momenti chiave della vicenda. Le bambine sono state ascoltate dai carabinieri con il supporto di uno psicologo già nelle ore successive al decesso.

Secondo quanto ricostruito finora, le due minori si trovavano insieme alla madre anche nell’abitazione di Perinaldo, dove la procura ritiene sia avvenuta la morte. Sarebbero poi salite in auto con Manuela A. durante il trasferimento verso Bordighera, dove è partita la chiamata ai soccorsi.

Dopo l’arresto della donna, le sorelle sono state collocate in una struttura protetta. La decisione è stata presa per garantire loro un ambiente stabile, anche alla luce della situazione familiare complessa: il padre è detenuto per altri reati e tra le famiglie ci sono forti tensioni legate alla separazione in corso.

Le dichiarazioni delle bambine saranno raccolte nuovamente seguendo le procedure previste per i minori di 12 anni, alla presenza di psicologi e assistenti sociali. Gli inquirenti puntano a ricostruire con precisione quanto accaduto sia nell’abitazione sia durante il tragitto in macchina.

Restano da chiarire anche le accuse di presunti maltrattamenti. La madre, dal carcere, respinge ogni addebito e sostiene di non aver mai fatto del male ai figli. Alcune testimonianze, però, offrono una versione diversa. Un’assistente sanitaria che frequentava la famiglia ha parlato di una madre violenta, riferendo episodi quotidiani di aggressioni fisiche nei confronti della bambina.

La stessa testimone ha raccontato di aver sentito il padre di Manuela dire alle nipoti che la sorella era stata uccisa dalla madre. Elementi che ora gli investigatori stanno verificando per delineare con precisione quanto accaduto prima della morte della piccola.