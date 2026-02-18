Sydney Sweeney canta con Scooter Braun al karaoke e conquista il pubblico

Sydney Sweeney canta con Scooter Braun in un locale di Ventura e il pubblico impazzisce per il duetto su Sweet Caroline, tra karaoke e risate. L’attrice si esibisce anche con un brano degli ABBA mentre la sua linea lingerie continua a crescere.

Serata spensierata per Sydney Sweeney e Scooter Braun, ripresi mentre si divertono al karaoke in un locale di Ventura, in California. I due salgono sul palco con un microfono ciascuno e attaccano “Sweet Caroline” di Neil Diamond, coinvolgendo tutta la sala.

Il pubblico segue il ritmo e canta insieme a loro, mentre la coppia si lascia andare tra sorrisi e complicità. L’esibizione diventa rapidamente uno dei momenti più vivaci della serata, con applausi e cori che riempiono il locale.

In un altro momento, l’attrice si esibisce da sola sulle note di “Gimme! Gimme! Gimme” degli ABBA, mostrando sicurezza e presenza scenica. Accanto a lei, Braun osserva divertito, con l’aria di chi riconosce il talento.

Le immagini raccontano un’intesa evidente tra i due, tra musica e leggerezza. Per Sweeney è un periodo intenso anche fuori dal palco: la sua linea di lingerie SYRN sta attirando attenzione, mentre nel settore arriva anche una nuova proposta firmata da Kim Kardashian con il marchio SKIMS.