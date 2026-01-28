Sydney Sweeney usa la scritta Hollywood per pubblicità: azione senza permesso e rischi legali

Un video promozionale girato senza permessi sulla collina della scritta Hollywood mette nei guai Sydney Sweeney. L’attrice ha usato il celebre simbolo per pubblicizzare il suo marchio di lingerie, scatenando la reazione delle autorità.

Un’iniziativa pubblicitaria trasformata in caso legale. Sydney Sweeney, 28 anni, ha raggiunto Monte Lee insieme a una piccola squadra per realizzare un video destinato ai social, utilizzando la celebre scritta Hollywood come supporto scenografico.

Nelle immagini diffuse online si vede l’attrice aprire alcuni borsoni pieni di reggiseni, poi legarli tra loro fino a formare lunghe corde di lingerie. Con queste ha avvolto diverse lettere del monumento, trasformandolo in una gigantesca vetrina all’aperto per il suo marchio.

Il filmato si è diffuso rapidamente, ma alla viralità è seguita la reazione ufficiale. La Hollywood Chamber of Commerce ha chiarito che nessuna autorizzazione era stata concessa e che non c’era stata comunicazione preventiva sull’uso del sito a fini commerciali.

Secondo quanto emerso, l’azione potrebbe configurare più violazioni: accesso non consentito a un’area protetta e sfruttamento commerciale di un simbolo soggetto a tutela. L’operazione promozionale rischia quindi di trasformarsi in un procedimento per uso illecito del marchio e intrusione in un sito monumentale.

Per l’attrice le conseguenze potrebbero tradursi in sanzioni e in un’azione legale legata alla natura commerciale dell’iniziativa, nata come contenuto social e diventata un caso pubblico nel giro di poche ore.