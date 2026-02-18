Emergent accelera con l'app mobile e tocca 100 milioni di dollari di ricavi

Emergent raggiunge 100 milioni di dollari di ricavi annualizzati in otto mesi grazie alla crescita della sua piattaforma e al lancio dell’app mobile che consente di creare app anche in movimento.

La piattaforma Emergent continua a correre e in meno di un anno ha portato i ricavi annualizzati a 100 milioni di dollari. Il risultato arriva otto mesi dopo il debutto e segna un raddoppio in appena trenta giorni, quando l’azienda era ferma a quota 50 milioni.

Il nuovo traguardo coincide con il debutto dell’app mobile Emergent AI, progettata per permettere la creazione di software direttamente da smartphone. L’obiettivo è rendere lo sviluppo accessibile ovunque, senza passare da strumenti complessi o team tecnici.

Leggi anche: Trump taglia i fondi a Harvard: revocati tutti i contratti federali da 100 milioni di dollari

La crescita è sostenuta dai numeri della community: oltre sei milioni di utenti in più di 190 Paesi hanno già realizzato più di sette milioni di applicazioni. Molte di queste vengono utilizzate per attività concrete, dalla gestione di processi aziendali a servizi digitali pronti alla vendita.

Con l’app mobile, l’utente può passare dall’idea a un prodotto funzionante in pochi minuti e pubblicarlo sugli store digitali. La piattaforma consente di lavorare anche a voce, di proseguire i progetti tra telefono e computer senza interruzioni e di sviluppare strumenti web o SaaS già pronti per l’uso.

Secondo il CEO Mukund Jha, la scelta nasce dalla necessità di non vincolare la creatività a un luogo o a un momento preciso. L’app punta a trasformare rapidamente intuizioni e richieste in applicazioni operative, anche lontano dalla scrivania.

Il lancio arriva dopo un finanziamento di Serie B da 70 milioni di dollari, che porta a 100 milioni il capitale raccolto. Tra gli investitori figurano Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed, Prosus, Together, Y Combinator e il fondo AI Futures di Google.

Durante la fase di accesso anticipato sono già state pubblicate più di 10.000 app mobili. La piattaforma sta attirando sempre più imprenditori senza competenze tecniche, interessati a sviluppare e monetizzare prodotti digitali in autonomia.