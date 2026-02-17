Brittany Curran arrestata a Burbank per ubriachezza in luogo pubblico

Brittany Curran è stata arrestata a Burbank per ubriachezza in luogo pubblico dopo essersi presentata alla polizia in evidente stato di alterazione, incapace di rispondere alle domande e di spiegare come fosse arrivata lì.

L’attrice Brittany Curran, nota anche per la serie “Chicago Fire”, è finita in arresto a Burbank, in California. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la 35enne si è presentata direttamente presso una stazione di polizia mostrando chiari segnali di intossicazione da alcol.

Gli agenti hanno spiegato che l’attrice non era in grado di rispondere alle domande più semplici e non riusciva a spiegare come fosse arrivata sul posto. Le sue condizioni hanno fatto ritenere che non fosse in grado di badare alla propria sicurezza.

Curran è stata quindi fermata e registrata con l’accusa di ubriachezza in luogo pubblico, classificata come comportamento molesto. Il fermo è avvenuto nella città di Burbank.

Oltre alla partecipazione a “Chicago Fire”, l’attrice ha recitato anche in film come “13 Going On 30” e nella serie televisiva “The Magicians”, dove ha ottenuto maggiore visibilità presso il pubblico.