Brittany Mahomes e Normani protagoniste della nuova generazione di WAGs su Sports Illustrated Swimsuit

Volti noti legati al mondo NFL posano per Sports Illustrated Swimsuit in un servizio su spiagge della Florida. Le protagoniste raccontano come stanno costruendo carriere e marchi personali, andando oltre il ruolo di compagne dei campioni.

Sei donne, un set tropicale e una narrazione che punta oltre il football. Nel nuovo speciale digitale di Sports Illustrated Swimsuit, Brittany Mahomes, Normani, Christen Goff, Ronika Love, Haley Cavinder e Claire Kittle si prendono la scena con un servizio fotografico realizzato a Captiva Island, nell’area di Fort Myers, in Florida.

Il progetto, presentato come una “nuova era” delle WAGs, mette al centro profili che non si limitano alla vita a bordo campo. Ognuna di loro porta avanti attività personali, marchi e community online, costruiti parallelamente alla notorietà legata ai rispettivi partner della NFL.

Brittany Mahomes, moglie del quarterback Patrick Mahomes, racconta il peso del ruolo che spesso resta lontano dai riflettori. Condividere la vita con un atleta di vertice, spiega, significa gestire impegni, famiglia e aspetti organizzativi che il pubblico non vede, mentre l’attenzione resta quasi sempre concentrata sul campo.

Accanto a lei c’è Normani, artista musicale e compagna del ricevitore DK Metcalf. La sua presenza nel servizio rafforza l’idea di un’etichetta “WAG” sempre meno legata alla sola relazione sentimentale e sempre più a percorsi autonomi, visibilità personale e pari spazio mediatico.

Completano il gruppo Christen Goff, Ronika Love, Haley Cavinder e Claire Kittle, legate rispettivamente a Jared Goff, Jordan Love, Jake Ferguson e George Kittle. Tra loro c’è anche chi arriva dallo sport professionistico: Ronika Love, pallavolista, sottolinea quanto sia difficile essere definita solo in base al partner, rivendicando la propria identità da atleta.

Il servizio fotografico alterna costumi da bagno e scenari marini a storie di imprenditoria, progetti personali e numeri importanti sui social. L’obiettivo è mostrare come la visibilità legata al football possa diventare una piattaforma per costruire carriere che proseguono ben oltre la domenica di gara.