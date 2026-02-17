Roma, zanna spezzata per l'Elefantino di piazza della Minerva
Roma, danneggiata la statua dell’Elefantino e la causa è un atto vandalico che ha spezzato una zanna. Il frammento è stato trovato a terra accanto al monumento in piazza della Minerva.
La statua dell’Elefantino con l’obelisco, nel cuore di piazza della Minerva a Roma, è stata danneggiata. Una delle zanne risulta spezzata e il pezzo è stato rinvenuto ai piedi del monumento.
L’intervento della polizia locale del I Gruppo Centro Storico è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21, dopo la segnalazione arrivata dalla sovrintendenza comunale.
Il gruppo scultoreo, ideato da Gian Lorenzo Bernini, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della zona e attira ogni giorno visitatori e turisti.
Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nell’area. Le verifiche sono in corso per chiarire quanto accaduto e risalire ai responsabili del danneggiamento.