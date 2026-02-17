Roma, zanna spezzata per l'Elefantino di piazza della Minerva

Roma, danneggiata la statua dell’Elefantino e la causa è un atto vandalico che ha spezzato una zanna. Il frammento è stato trovato a terra accanto al monumento in piazza della Minerva.

