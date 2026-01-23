Roma saluta Valentino, funerali oggi in piazza della Repubblica

Roma si ferma per l’ultimo saluto a Valentino Garavani. Oggi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la città rende omaggio al couturier scomparso a 93 anni con una cerimonia solenne e riservata.

Alle 11 di oggi, venerdì 23 gennaio, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica accoglie le esequie di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a Roma all’età di 93 anni.

Fin dalle prime ore del mattino si sono radunate alcune centinaia di persone, tra operatori dei media, addetti ai lavori e ammiratori, mentre un servizio di sicurezza particolarmente articolato presidia l’area interna ed esterna della chiesa.

Leggi anche Valentino Garavani, Roma saluta l'icona della moda con funerali solenni

L’organizzazione dell’evento è stata curata con attenzione quasi scenografica, ispirata a un’estetica sobria ed elegante, in linea con il gusto che ha sempre contraddistinto il fondatore della maison. L’ingresso del feretro è previsto solo dopo che tutti gli invitati avranno preso posto.

La salma proviene da Piazza Mignanelli, dove nei giorni scorsi è stata allestita la camera ardente. Attesa la presenza di numerosi ospiti internazionali del mondo della moda e della cultura, oltre a rappresentanti dell’aristocrazia europea, nel massimo riserbo voluto dall’organizzazione.

La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco della basilica, don Pietro Guerini. Gli allestimenti floreali, caratterizzati dal bianco, richiamano una delle cromie predilette dallo stilista, insieme al celebre rosso che ha reso inconfondibile il suo stile.

Al termine del rito funebre, il feretro verrà trasferito al Cimitero Flaminio di Prima Porta, dove Valentino riposerà nella cappella di famiglia, una struttura circolare con ampie vetrate e spazi verdi, progettata insieme a Giancarlo Giammetti, storico socio e compagno di vita, che ha già espresso il desiderio di essere sepolto nello stesso luogo.