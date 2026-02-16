Naomi Campbell nei file Epstein, il suo nome citato centinaia di volte

Il nome di Naomi Campbell compare centinaia di volte nei documenti legati a Jeffrey Epstein. La modella sarebbe stata presente anche sull’isola privata del finanziere, senza però risultare indagata o accusata.

Tra gli atti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Jeffrey Epstein spunta più volte il nome di Naomi Campbell. La top model britannica viene citata in circa duecento passaggi all’interno dei fascicoli analizzati.

Dai documenti emerge che Campbell avrebbe in passato chiesto passaggi a bordo del jet privato del finanziere. In alcuni casi, Epstein sarebbe stato invitato a eventi mondani anche a nome della modella, in diverse città del mondo.

Alcune testimonianze raccolte dagli investigatori federali, rese da presunte vittime rimaste anonime, riferiscono di incontri con la modella. Le stesse fonti indicano che Campbell sarebbe stata vista sia nella residenza di Manhattan sia sull’isola privata nei Caraibi frequentata da Epstein e dai suoi ospiti.

I rapporti tra i due, secondo quanto riportato nei file, sarebbero proseguiti anche dopo il 2008, anno in cui Epstein fu condannato in Florida per reati legati allo sfruttamento di una minorenne.

La presenza del nome della modella nei documenti si inserisce nel quadro più ampio delle relazioni costruite dal finanziere nel corso degli anni, fino al suo arresto nel 2019 e alla morte avvenuta poco dopo nel carcere di New York.

Non risultano accuse nei confronti di Naomi Campbell. Il suo avvocato, Martin Sanger, ha spiegato che la modella avrebbe scoperto le attività di Epstein solo al momento dell’arresto. Il legale ha inoltre precisato che, tra il 2008 e il 2013, Campbell viveva a Mosca e non era a conoscenza dei precedenti del finanziere.

Secondo la difesa, se la modella si fosse trovata davanti a situazioni sospette o a possibili vittime, avrebbe agito immediatamente. Il suo nome resta quindi citato negli atti come parte della rete di conoscenze di Epstein, senza contestazioni formali.