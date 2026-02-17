James Van Der Beek, nozze intime con la moglie prima della morte

James Van Der Beek si è risposato con la moglie Kimberly pochi giorni prima di morire per un tumore al colon-retto. La cerimonia è stata organizzata in due giorni, nella loro camera da letto, con amici e familiari presenti.

James Van Der Beek ha rinnovato le promesse con la moglie Kimberly a pochi giorni dalla sua morte, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni. La decisione è arrivata all’improvviso: in sole 48 ore la coppia ha organizzato una cerimonia privata, circondata dagli affetti più stretti.

Kimberly ha raccontato che gli amici hanno contribuito a rendere possibile quel momento, acquistando nuove fedi e trasformando la loro camera da letto in uno spazio raccolto, tra fiori e candele. Il rito si è svolto proprio lì, in un clima definito «semplice, bello e profondamente emozionante».

Alla cerimonia hanno partecipato familiari e pochi amici intimi, mentre altri hanno seguito a distanza. Il musicista Poranguí ha accompagnato l’evento con musica dal vivo, chiudendo con “Somewhere Over the Rainbow”.

L’attore, noto per il ruolo in Dawson’s Creek, conviveva da oltre un anno con una diagnosi di tumore al colon-retto. La moglie ha annunciato la sua scomparsa sui social, descrivendo gli ultimi giorni come affrontati con coraggio, fede e serenità.

James e Kimberly si erano conosciuti nel 2009 durante un viaggio in Israele e si erano sposati l’anno successivo a Tel Aviv. Nel tempo avevano costruito una famiglia e condiviso momenti complessi, tra difficoltà e traguardi personali.

In occasione del loro anniversario, l’attore aveva ricordato il matrimonio raccontando l’atmosfera improvvisata e vivace di quel giorno, tra persone sconosciute, musica e una cena informale. Un ricordo che aveva definito tra i più intensi della sua vita, legato al rapporto con la moglie e alla loro storia insieme.