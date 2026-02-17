Galatasaray-Juventus 5-2, crollo bianconero e difesa in tilt
Juventus travolta 5-2 dal Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League: la squadra di Spalletti crolla nella ripresa dopo il vantaggio firmato da Koopmeiners, pagando errori difensivi e l’espulsione di Cabal.
La Juventus esce pesantemente sconfitta dalla trasferta in Turchia, dove il Galatasaray si impone 5-2 nell’andata dei playoff di Champions League. I padroni di casa sbloccano il match con Gabriel Sara, ma i bianconeri reagiscono e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Koopmeiners. Nella ripresa cambia tutto: Lang segna due volte, poi arrivano anche Sanchez e Boey a completare il tracollo.
Il momento chiave arriva al 66’, quando Cabal viene espulso per doppia ammonizione lasciando la Juventus in inferiorità numerica. Da quel momento la squadra perde compattezza e subisce l’iniziativa dei turchi, incapace di contenere le ripartenze avversarie. Il ritorno, in programma il 25 febbraio all’Allianz Cloud, richiederà un’impresa.
Tra i singoli, Di Gregorio incassa cinque reti senza errori evidenti ma senza mai trasmettere sicurezza. Kalulu regge nel primo tempo, poi cede insieme al reparto. Bremer alza bandiera bianca per un problema fisico, mentre Gatti fatica a tenere la linea. Disastroso Kelly, coinvolto direttamente su uno dei gol decisivi.
A centrocampo, Koopmeiners è l’unico a brillare con due reti di qualità, mentre Locatelli prova a contenere senza riuscirci. Thuram resta ai margini e commette un errore pesante. Conceicao accende qualche spunto ma manca precisione, McKennie si sacrifica da falso centravanti senza incidere nel lungo periodo.
Serata difficile anche per Yildiz, che davanti al pubblico di casa sbaglia in occasione del primo gol turco e non riesce a riscattarsi, complice anche un fastidio al ginocchio. Dalla panchina non arrivano risposte: Kostic e Miretti non cambiano l’inerzia, mentre Spalletti incassa una sconfitta netta con una squadra apparsa fragile soprattutto nella seconda metà di gara.