Iran, deputato strappa foto di Mattarella e leader europei: Tajani convoca l'ambasciatore

Mojtaba Zarei strappa in Parlamento le foto dei leader europei, tra cui Mattarella, dopo le tensioni con l’Eurocamera. Il gesto arriva in risposta a un episodio che ha coinvolto l’immagine della Guida Suprema iraniana.

Nel Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha compiuto un gesto plateale: ha strappato un foglio con le immagini di diversi leader europei, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante l’intervento ha elogiato la Guida Suprema Ali Khamenei, attaccando apertamente i suoi oppositori.

Nel video diffuso dall’emittente Memri tv si riconoscono, oltre a Mattarella, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il re di Spagna Filippo VI. Tra le immagini c’era anche quella dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

L’episodio si inserisce in una tensione crescente con l’Europa. Zarei ha accusato i Paesi europei di aver offeso Khamenei e ha usato toni duri contro l’Unione, arrivando a definire l’Europa come terra legata a ideologie del passato e criticando anche Donald Trump.

Alla base dello scontro c’è quanto accaduto nei giorni scorsi a Strasburgo, dove l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri aveva strappato un’immagine della Guida Suprema iraniana durante una protesta al Parlamento europeo.

La reazione italiana è stata immediata. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore iraniano a Roma, parlando di un gesto grave nei confronti del capo dello Stato Sergio Mattarella e ribadendo la solidarietà delle istituzioni italiane.