NZXT H2 Flow: la rivoluzione Small Form Factor è qui

NZXT rivoluziona il mondo PC Small Form Factor con il case H2 Flow Mini-ITX e l’alimentatore C850 SFX

Build ad alte prestazioni, hardware di ultima generazione, raffreddamento ottimizzato, il tutto in uno spazio compatto.

NZXT, leader nel settore della componentistica per PC da gaming, delle periferiche e dei sistemi preassemblati, presenta il nuovo case H2 Flow Mini-ITX e l'alimentatore C850 SFX, due soluzioni compatte progettate per consentire l'assemblaggio di PC ad alte prestazioni in spazi ridotti. Con un'attenzione particolare al flusso d'aria, alla compatibilità e alla facilità di installazione, questi prodotti rendono i sistemi Small Form Factor (SFF) più potenti e accessibili che mai.

Case Mini-ITX verticale, l’H2 Flow massimizza il flusso d'aria riducendo al minimo l'ingombro sulla scrivania. Estremamente versatile, può ospitare al suo interno componenti hardware di ultima generazione e soluzioni di raffreddamento a liquido, offrendo una struttura robusta ed elegante.

Caratteristiche principali

Layout SFF verticale da 20,7 litri : si adatta perfettamente a ogni postazione, occupando meno spazio di un foglio A4. Perfetto per setup minimal, postazioni di lavoro contenute o allestimento in aree relax.

: si adatta perfettamente a ogni postazione, occupando meno spazio di un foglio A4. Perfetto per setup minimal, postazioni di lavoro contenute o allestimento in aree relax. Supporto a sistemi di raffreddamento a liquido AIO fino a 280 mm : mantiene le CPU ad alte prestazioni fresche e silenziose, anche durante le sessioni più intense.

: mantiene le CPU ad alte prestazioni fresche e silenziose, anche durante le sessioni più intense. Supporto a schede video fino a 331 mm : può ospitare GPU di fascia alta, consentendo la perfetta fruibilità dei più recenti titoli AAA o il perfetto funzionamento dei moderni tool di creazione di contenuti.

: può ospitare GPU di fascia alta, consentendo la perfetta fruibilità dei più recenti titoli AAA o il perfetto funzionamento dei moderni tool di creazione di contenuti. Pannelli fine-mesh su tutti i lati, non richiede uso di attrezzi : flusso d'aria massimizzato per un raffreddamento costante, filtraggio della polvere per mantenere i componenti puliti e garantire una lunga durata.

: flusso d'aria massimizzato per un raffreddamento costante, filtraggio della polvere per mantenere i componenti puliti e garantire una lunga durata. Passacavi integrato con fascette in velcro: cable management semplificato, riduzione dell'ingombro e flusso d'aria migliorato, il tutto per una maggiore efficienza del sistema e una configurazione più semplice.

Componenti inclusi

Cavo riser PCIe 5.0 premium : preinstallato per un montaggio verticale della GPU senza sforzo, mantiene il flusso d'aria libero da ostacoli.

: preinstallato per un montaggio verticale della GPU senza sforzo, mantiene il flusso d'aria libero da ostacoli. Due ventole F120Q preinstallate (3 pin CC): raffreddamento immediato e silenzioso, installazione semplificata e prestazioni termiche ottimali fin dal primo utilizzo.

Il C850 SFX offre un'alimentazione affidabile ed efficiente in un formato compatto, progettato per supportare l'hardware più recente. Realizzato con condensatori giapponesi di alta qualità e un design completamente modulare, combina prestazioni elevate con bassa rumorosità e affidabilità a lungo termine.Caratteristiche principali

Certificato ATX 3.1: completamente compatibile con le schede grafiche e gli standard di alimentazione più recenti, garantisce la compatibilità del sistema per gli anni a venire.Efficienza 80 PLUS Gold e Cybenetics Platinum: converte più potenza in energia utilizzabile, riducendo il calore, abbassando i consumi e minimizzando il rumore.Ventola con cuscinetto fluidodinamico da 92 mm con modalità Zero RPM: silenziosità assicurata anche durante carichi di lavoro ridotti, eroga solo quanto necessario per mantenere un raffreddamento efficiente.Connettore 600 W 12 V-2x6: supporta GPU di nuova generazione senza adattatori, installazione semplificata e layout pulito.Design modulare con cavi goffrati e pettini per cavi: consente di collegare facilmente solo ciò di cui si ha bisogno, per una build ordinata e ottimizzata.

Sicurezza e affidabilità

Suite protezione e sicurezza completa: protegge il sistema da sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti, garantendo la sicurezza dei componenti.Condensatori 100% giapponesi con temperatura nominale di 105 °C: garantiscono stabilità e durata anche in condizioni di carico e temperature elevate.10 anni di garanzia: fiducia nella qualità e nella longevità dell'alimentatore.

Prezzi e disponibilità

Disponibilità: 17 febbraio 2026Colore: NeroPrezzi:

Case H2 Flow Mini-ITC €149.99Alimentatore C850 SFX €159.99