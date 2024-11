X Factor 2024: Scaletta Live del 7 novembre, l'X Factor Arena con il ritmo della dance

La diciottesima edizione di "X Factor" prosegue con la terza serata dei Live, in onda oggi, 7 novembre 2024, alle 21:15 su Sky Uno. Questa puntata è interamente dedicata alla musica dance, trasformando l'X Factor Arena in una vivace pista da ballo.

Assegnazioni dei giudici:

- Achille Lauro:

- Lorenzo Salvetti: "Non succederà più" di Claudia Mori e Adriano Celentano.

- Les Votives: "You Make Me Feel (Mighty Real)" di Sylvester.

- I PATAGARRI: "Stayin’ Alive" dei Bee Gees.

- Jake La Furia:

- Francamente: "L’amour Toujours" di Gigi D'Agostino.

- EL MA: "Hang Up" di Madonna.

- The Foolz: "Hot Stuff" di Donna Summer.

- Manuel Agnelli:

- Mimì: "I Will Survive" nella versione dei Cake.

- Danielle: "Salirò" di Daniele Silvestri.

- PUNKCAKE: "Do Ya Think I’m Sexy" di Rod Stewart.

- Paola Iezzi:

- LOWRAH: "All That She Wants" degli Ace of Base.

Ospiti speciali:

La serata si apre con una performance di SARAFINE, vincitrice dell'edizione 2023, che torna sul palco per un'esibizione energica in linea con il tema dance. Ospite d'eccezione è Tananai, che presenta il suo nuovo album "CALMOCOBRA", già in vetta alle classifiche FIMI/GfK.

La competizione prevede due manche di cover dance. Al termine, i due concorrenti con il minor numero di voti si sfideranno nello "scontro finale", con l'eliminazione decisa dai giudici.

Dove seguire la puntata:

La puntata è trasmessa su Sky Uno (canale 108) alle 21:15 e in streaming su NOW per gli abbonati. È disponibile on demand su Sky Go. Le puntate sono replicate in chiaro su TV8 il martedì successivo alla messa in onda su Sky.