Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 - nuove mappe multiplayer

La nuova stagione di Call of Duty: Black Ops 6 arricchisce l’esperienza multiplayer con l’introduzione di tre nuove mappe ambientate in Islanda: Fugitive, Shutdown e Blitz. Ognuna di queste mappe si inserisce nella trama della campagna principale e offre ambientazioni immersive, strutture complesse e nuove sfide tattiche.

I giocatori potranno esplorare una prigione segreta, sabotare una diga e attaccare un convoglio nemico, immergendosi in combattimenti dinamici e altamente strategici. Di seguito, un approfondimento su ciascuna mappa.

Shutdown

In questa mappa, attaccherete una diga islandese per interrompere l'alimentazione della prigione. La zona combina aree industriali e ambienti aperti, creando un equilibrio tra combattimenti a distanza e scontri diretti. La Turbina, struttura centrale danneggiata, offre punti di controllo su più livelli. Nel Cortile potrete muovervi tra rocce e tronchi per avvicinarvi alla struttura principale, mentre il Lago presenta pericoli ambientali, come la corrente, ma anche percorsi alternativi per colpire alle spalle. Restate mobili e sfruttate il terreno a vostro vantaggio.

Fugitive

Dopo aver disattivato l'energia nella mappa "Shutdown", la squadra di Adler si infiltra nella prigione islandese per liberare Stitch. La mappa offre combattimenti intensi sia all'esterno che all'interno della struttura. Nel Cortile potrete affrontare scontri a medio raggio, mentre nel Blocco Celle vi troverete in spazi stretti e soffocanti, ideali per il corpo a corpo. La Lobby e l'Amministrazione sono zone ricche di corridoi e scale, perfette per combattimenti ravvicinati. Utilizzate i capannoni chiusi come copertura, sfruttate le celle aperte per aggirare i nemici e fate attenzione agli allarmi e alle trappole. Le porte scorrevoli possono nascondere nemici in agguato: restate sempre all’erta.

Blitz

Blitz offre un campo di battaglia irregolare, con un convoglio distrutto e percorsi differenziati. Vi troverete a combattere tra i resti di veicoli, su un ponte strategico e lungo una scogliera pericolosa. Utilizzate i mezzi distrutti come copertura durante gli assalti e sfruttate il Condotto sotto il ponte per accedere al cuore della mappa senza essere visti. La zona della Cascata permette manovre di aggiramento efficaci, mentre i dislivelli naturali creano costanti opportunità tattiche. La varietà dei percorsi premia l’adattabilità: alternate azione diretta e approcci più furtivi.