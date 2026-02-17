Brooks Nader, compleanno rovinato da sushi avariato prima del volo

Brooks Nader si è sentita male per un’intossicazione da sushi prima del volo verso St. Barts, costringendo all’intervento dei soccorsi all’atterraggio. La modella ha accusato nausea e dolori durante il viaggio.

Il viaggio verso i Caraibi per festeggiare i 29 anni si è trasformato in un’emergenza per Brooks Nader. La modella statunitense ha iniziato a stare male subito dopo aver mangiato sushi poco prima della partenza su un jet privato diretto a St. Barts.

Durante il volo le condizioni sono peggiorate rapidamente: nausea, dolori intensi e grande debolezza. Le immagini diffuse sui social mostrano la giovane distesa nel corridoio dell’aereo, coperta e assistita dal padre Breaux, che le porge dell’acqua mentre lei prova a riprendersi.

L’allarme è stato immediato. All’arrivo, un’ambulanza era già pronta sulla pista per prestarle soccorso. Per alcune ore, secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia, si è temuto che la situazione potesse complicarsi.

Dopo lo spavento, però, la modella si è ristabilita completamente. Con il suo stile ironico, ha raccontato l’episodio senza perdere il sorriso, trasformando l’imprevisto in un ricordo singolare del suo compleanno.

Superato il malore, i festeggiamenti sono ripresi tra yacht, mare cristallino e musica. Look curato, amici e sorelle al suo fianco: la festa ha ritrovato il ritmo, cancellando almeno in parte le ore difficili vissute in volo.