Caso Bastoni, sanzioni ai dirigenti Juventus dopo le proteste

Dopo Inter-Juventus, Alessandro Bastoni finisce al centro del caso per una simulazione che porta all’espulsione di Kalulu e scatena la reazione dei dirigenti bianconeri, poi sanzionati dal giudice sportivo.

La partita tra Inter e Juventus lascia strascichi pesanti fuori dal campo. Al centro dell’episodio c’è la simulazione di Alessandro Bastoni, che ha portato all’espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu e acceso le proteste dei dirigenti juventini.

Il giudice sportivo ha deciso di intervenire con provvedimenti severi. Kalulu dovrà fermarsi per una giornata, mentre per i dirigenti arrivano sanzioni più lunghe. L’amministratore delegato Damien Comolli è stato inibito fino al 31 marzo, mentre Giorgio Chiellini fino al 28 febbraio.

Secondo quanto ricostruito, Comolli avrebbe affrontato l’arbitro Federico La Penna nel tunnel verso gli spogliatoi al termine del primo tempo, con un atteggiamento ritenuto aggressivo e intimidatorio. Il contatto fisico sarebbe stato evitato grazie all’intervento di Luciano Spalletti e di altri membri dello staff. Nella stessa occasione sarebbero state rivolte anche espressioni offensive, poi ripetute davanti allo spogliatoio dell’arbitro.

Anche Chiellini è stato coinvolto nelle proteste. Sempre nel tunnel, avrebbe contestato con toni accesi le decisioni arbitrali, continuando poi davanti allo spogliatoio. Dagli atti emerge anche il riferimento a critiche considerate offensive nei confronti degli ufficiali di gara, segnalate da un assistente.