Forbidden fruit, chi ha davvero spinto Ender in acqua?

Ender torna in Forbidden Fruit e accusa Sahika di aver tentato di ucciderla dopo essere stata spinta in acqua. Ma dietro l’aggressione emerge una verità diversa, legata a un legame familiare nascosto.

Il ritorno di Ender sconvolge gli equilibri: tutti la credevano morta e avevano iniziato ad andare avanti. La sua assenza ha lasciato segni profondi, soprattutto su Erim, che affronta la perdita con difficoltà. Intanto Sahika approfitta della fragilità del ragazzo per portare avanti i suoi piani contro Yildiz, incinta di Halit.

È proprio Yildiz a spingere per far riemergere Ender, convinta che sia in pericolo. La donna riappare durante un evento pubblico, lasciando tutti senza parole. L’impatto è forte anche per Erim, che si sente tradito e prende le distanze dalla madre, incapace di accettare il suo silenzio.

Subito dopo il ritorno, Ender punta il dito contro Sahika e la accusa di averla gettata in acqua per eliminarla. Arriva persino con la polizia, convinta di avere la verità in mano. Eppure, nonostante il passato manipolatore di Sahika, questa volta non è lei la responsabile del gesto.

Le anticipazioni rivelano infatti che a spingere Ender è stato Yigit, suo figlio. Un dettaglio che cambia completamente lo scenario. Ender lo sa, ma sceglie di non denunciarlo. Il legame con il ragazzo, nato anni prima e mai davvero affrontato, pesa più della vendetta.

Il segreto emerge attraverso un flashback mentre Ender si confida con Caner. Nonostante la verità, la donna decide di accusare comunque Sahika, usando l’accaduto come arma per colpirla. Nel frattempo Yigit vive nell’ansia, temendo che la madre possa rivelare tutto da un momento all’altro.

La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente: sarà proprio Sahika a svelare pubblicamente chi è davvero Yigit, portando a galla un segreto che rischia di cambiare tutto.