Forbidden Fruit: Ender convince Sinan a mentire a Halit sul loro passato

Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 28 luglio all’1° agosto 2025, Ender Çelebi (Sevval Sam) chiederà al suo ex amante Sinan Saygin (Kivanç Kasabali) di mentire a Halit Argun (Talat Bulut), facendo credere che tra loro non sia mai nato nulla.

La notizia scuoterà profondamente Halit, mentre Erim (Ilber Uygar Kaboglu) entrerà in crisi: perderà i sensi e sarà ricoverato in ospedale, dove i medici confermeranno una depressione dovuta alla separazione tra madre e figlio.

Parallelamente, Yildiz (Eda Ece) traslocherà nella villa di Halit e proverà a ricostruire la sua vita matrimoniale, ma durante la festa di compleanno della figlia Lila (Aysegül Çinar) l’atmosfera resterà carica di tensione.

Ender non si limiterà a ingannare Halit, ma insinuerà anche che la presunta storia tra Sinan e lei sia parte di un intrigo organizzato da Yildiz. Per rendere il racconto più credibile, la ex amante di Sinan lo esorterà a sostenerla in questo piano.

Anche Alihan (Onur Tuna) entrerà in scena, inviando Cem (Gün Akinci) negli Stati Uniti per distanziarlo da Zeynep (Sevda Erginci). Nel frattempo, Cem inviterà Zeynep a trasferirsi con lui all’estero.

Infine, Yildiz caccerà Ender dal locale in cui stava sponsorizzando il suo nuovo marchio, scatenando un altro conflitto tra le donne protagoniste.

Riepilogo sul ritorno di Sinan: dopo essere stato aggredito per la relazione clandestina con Ender, egli aveva lasciato Istanbul. Rientrato su suggerimento di Zehra (Safak Pekdemir), ha aperto uno studio di medicina estetica insieme a lei, ignaro che la ragazza sia la figlia di Halit.