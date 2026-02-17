Morto Jesse Jackson, storico leader dei diritti civili negli Stati Uniti

Morto Jesse Jackson, storico leader dei diritti civili negli Stati Uniti

Jesse Jackson è morto a 84 anni dopo una lunga malattia neurodegenerativa: il reverendo americano fu tra i protagonisti delle battaglie per i diritti civili accanto a Martin Luther King, lasciando un segno nella politica e nella società.

