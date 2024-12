Mistero dei droni negli Stati Uniti: Trump accusa Biden di tacere sulla verità

Il mistero legato agli avvistamenti di droni nei cieli di almeno sei stati americani continua a far discutere. Dal 18 novembre, i dispositivi sono stati segnalati sopra il New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Virginia e Ohio, sollevando interrogativi sulla loro origine e finalità. Donald Trump, presidente eletto, ha lanciato accuse dirette al governo e all'amministrazione di Joe Biden.

Secondo Trump, le autorità sarebbero a conoscenza della situazione ma eviterebbero di fornire chiarimenti: "Il governo sa cosa sta succedendo, le nostre forze armate sanno da dove sono partiti e dove sono andati. Il presidente Biden sa, i militari sanno, ma per qualche ragione non vogliono commentare. Non credo si tratti di nemici, ma sta accadendo qualcosa di strano," ha dichiarato durante un'intervista.

Nonostante le rassicurazioni del segretario alla Sicurezza interna, che ha affermato alla Abc che "la questione è sotto controllo," i dettagli sulle indagini restano scarsi. L'Fbi e il Dipartimento per la Sicurezza interna hanno pubblicato un comunicato con cui escludono collegamenti tra i droni e minacce alla sicurezza nazionale o a paesi stranieri.

La vicenda alimenta le speculazioni, mentre cresce la pressione per ottenere maggiore trasparenza sulle indagini.

