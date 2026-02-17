Lucio Corsi e Cloe Simoncioni, nuova relazione per il cantautore toscano

Lucio Corsi frequenta una modella e il gossip nasce da uscite insieme e momenti condivisi. Il cantautore, riservato sulla vita privata, sarebbe legato a Cloe Simoncioni, giovane influencer fiorentina attiva anche nel teatro.

Lucio Corsi non sarebbe più single. Il cantautore originario di Grosseto, noto per la sua discrezione, è finito al centro della cronaca rosa per una frequentazione che negli ultimi mesi si è fatta sempre più evidente.

Secondo le indiscrezioni, l’artista starebbe vedendo Cloe Simoncioni, modella e influencer con base a Firenze. I due sono stati notati insieme in diverse occasioni, tra passeggiate e momenti condivisi lontano dai riflettori.

Fino a poco tempo fa, Corsi aveva raccontato di non avere una relazione e di non considerarla una priorità. Poi il successo recente, tra il secondo posto a Sanremo 2025 e la partecipazione all’Eurovision, non ha cambiato il suo atteggiamento riservato: poche parole sulla vita privata e attenzione concentrata sulla musica.

Con Simoncioni, però, la situazione sembra diversa. Pur senza dichiarazioni ufficiali, il cantante non avrebbe cercato di nascondere la frequentazione, anche se entrambi mantengono il massimo riserbo.

Nata nel 1998, Cloe Simoncioni lavora come modella e sui social ha costruito una community di oltre 28mila follower. Tra le sue passioni ci sono il canto e lo yoga, mentre nel 2025 ha seguito un percorso formativo presso la Scuola di Teatro Grock.