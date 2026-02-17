Morto Billy Steinberg, autore di hit pop tra anni '80 e '90

Billy Steinberg è morto a 75 anni dopo un tumore in California, lasciando un segno profondo nella musica pop con testi diventati hit mondiali. Tra questi “Like a Virgin”, nato da esperienze personali e diventato un simbolo degli anni ’80.

È scomparso a 75 anni Billy Steinberg, tra i più influenti parolieri della musica pop americana. Viveva in California, dove è morto dopo una lunga malattia. La notizia è stata resa nota dal suo legale.

Il suo nome è legato a decine di successi internazionali scritti insieme a Tom Kelly, con cui formava una coppia creativa ben definita: Steinberg curava i testi, Kelly le melodie. Da questo sodalizio sono nati brani come “Like a Virgin” per Madonna, “True Colors” per Cyndi Lauper ed “Eternal Flame” dei Bangles.

Leggi anche: Taylor Swift e Opalite: un video tra estetica anni '90 e ironia pop Il nuovo video “Opalite” di Taylor Swift mescola ironia, nostalgia anni Novanta e moda pop, raccontando una storia surreale tra pozioni miracolose, solitudine e una gara di ballo dai colori accesi.

Nel loro repertorio compaiono anche “Alone” degli Heart, “So Emotional” di Whitney Houston e “I Touch Myself” dei Divinyls, oltre a “I’ll Stand by You” dei Pretenders e “I Drove All Night”, interpretata da Roy Orbison e Cyndi Lauper. In pochi anni hanno conquistato cinque primi posti nella Billboard Hot 100.

Dopo l’uscita di scena di Kelly a metà anni ’90, Steinberg ha continuato a scrivere con altri collaboratori. Tra i lavori successivi figurano “Falling Into You” di Celine Dion, “Too Little Too Late” di JoJo e “Give Your Heart a Break” di Demi Lovato.

I suoi testi sono stati cantati anche da artisti come Tina Turner, Pat Benatar e Belinda Carlisle. La sua cifra stilistica stava nella capacità di creare titoli incisivi, spesso nati da ricordi personali o immagini legate alla sua infanzia.

Nato a Los Angeles, Steinberg aveva iniziato come cantante nella band Billy Thermal. Uno dei primi brani scritti per il gruppo, “How Do I Make You”, divenne popolare grazie alla versione di Linda Ronstadt.

Nel 2011 lui e Kelly sono entrati nella Songwriters Hall of Fame. Fino agli ultimi anni ha continuato a lavorare: nel 2025 aveva firmato un accordo con Sony Music Publishing insieme al figlio Ezra, sotto il marchio Steinberg Music.