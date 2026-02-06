Taylor Swift e Opalite: un video tra estetica anni '90 e ironia pop

Il nuovo video “Opalite” di Taylor Swift mescola ironia, nostalgia anni Novanta e moda pop, raccontando una storia surreale tra pozioni miracolose, solitudine e una gara di ballo dai colori accesi.

Il videoclip di “Opalite” si apre come un vecchio spot televisivo, con un finto messaggio promozionale che pubblicizza una pozione chimica all’avanguardia. Il prodotto promette di migliorare i rapporti personali, dalle amicizie agli amori, fino alle relazioni sul lavoro e persino con gli animali domestici.

Dopo l’introduzione in stile televendita, entra in scena la protagonista interpretata da una Taylor Swift dai capelli scuri. Il personaggio è isolato dal resto del mondo e trova il suo legame più profondo in un oggetto improbabile: una semplice pietra, che diventa simbolo della sua solitudine.

La narrazione prende una svolta più vivace nel finale, ambientato durante una competizione di danza. Qui la cantante e il suo partner appaiono in tuta coordinata, lui e lei, con una palette cromatica che richiama lo spirito anni Novanta, tra verde menta e arancione acceso.

Attraverso i social, Swift ha raccontato il clima sul set, spiegando di essersi divertita più di quanto immaginasse. Ha parlato di nuove amicizie, metafore inattese e scelte di stile audaci, nate mentre scriveva, dirigeva e interpretava il video.

La cantante ha definito l’intero progetto un’esperienza esaltante, sottolineando il piacere di dare vita a una storia e a personaggi fuori dagli schemi, in un racconto visivo che mescola nostalgia, umorismo e moda.