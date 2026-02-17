Perugia, uomo trovato morto in casa: i pitbull rimasti soli mutilano il corpo

Un uomo di 51 anni è morto nella sua casa a Rigali per un malore improvviso, e i suoi tre pitbull, rimasti senza cibo per giorni, hanno iniziato a mutilarne il corpo. L’allarme è partito dai familiari dopo giorni senza notizie.

Il corpo di un 51enne è stato rinvenuto nella sua abitazione a Rigali, piccola frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. A insospettire i parenti è stato il silenzio prolungato dell’uomo, che non rispondeva più a telefonate e messaggi da diversi giorni.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno percepito subito un odore forte provenire dall’interno della casa. Di fronte al timore che fosse accaduto qualcosa di grave, i militari hanno forzato l’ingresso e si sono trovati davanti a una scena drammatica.

Il corpo dell’uomo era a terra, in avanzato stato di decomposizione e con evidenti segni di mutilazione. All’interno dell’abitazione si trovavano anche i suoi tre pitbull, agitati e visibilmente debilitati, con segni compatibili con giorni di abbandono senza acqua né cibo.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso. Rimasti chiusi in casa e senza assistenza, i cani avrebbero iniziato a nutrirsi del corpo del padrone per sopravvivere.