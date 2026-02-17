Incendio a Manlleu, cinque adolescenti morti in un palazzo

Cinque adolescenti sono morti a Manlleu per un incendio scoppiato in un locale sul tetto usato come abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in serata in un palazzo di cinque piani, intrappolando le vittime senza via di fuga.

Un incendio scoppiato nella serata di ieri a Manlleu, vicino Barcellona, ha causato la morte di cinque adolescenti. Il rogo è divampato intorno alle 21 in un edificio di cinque piani situato in via Montseny, dove alcune persone si trovavano all’interno di un locale ricavato sul tetto.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio trasformato in abitazione. Il fuoco si è propagato rapidamente, rendendo impossibile la fuga a chi si trovava all’interno. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno spiegato che le cause dell’incendio restano ancora da accertare.

Oltre alle vittime, altre quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. Le operazioni di identificazione dei corpi risultano complicate, perché alcuni sono stati gravemente danneggiati dal fuoco. Le autorità confermano che si tratta di giovani e non escludono la presenza di minorenni tra le vittime.