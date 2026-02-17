ARRIVA LA RAZER NIKO COLLECTION

IDEATA IN COLLABORAZIONE CON LA LEGGENDA DI COUNTER-STRIKE

Razer è orgogliosa di annunciare il lancio della Razer NiKo Collection, una linea esclusiva creata in collaborazione con Nikola “NiKo” Kovac, icona di Counter-Strike (CS). Progettata per dominare le competizioni e ispirata all'incessante ricerca della vittoria che contraddistingue il campione, questa collezione porta prestazioni di livello professionale e design audace ai giocatori di tutto il mondo.

A un anno dall'inizio della collaborazione con il Team Razer, questa collezione rappresenta una tappa fondamentale a lungo attesa per NiKo e la sua community. Frutto di un accurato processo di sviluppo, il progetto è stato guidato dall'autenticità e dall'obiettivo di rispettare gli standard di uno dei più grandi giocatori nella storia di CS.

Un nuovo capitolo di una carriera leggendaria Reduce dalle finali LAN della stagione 1 del BLAST Bounty 2026 a Malta, dove ha conquistato il suo decimo titolo HLTV MVP in carriera, NiKo ha confermato ancora una volta il suo status di rifler d'élite di Counter-Strike. Grazie a prestazioni eccezionali, tra cui una valutazione complessiva di 1,20 e una media di 2,18 su Mirage, ha raggiunto questo traguardo storico in vista del debutto con la nuova attrezzatura, svelata sul palco del PGL Cluj-Napoca.

Una collaborazione forgiata nel fuoco

Il nome di NiKo è scolpito nella storia di Counter-Strike. Nel corso della sua leggendaria carriera, ha ridefinito cosa significhi essere un rifler d'élite. Con dieci classifiche HLTV Top 20, sette piazzamenti nella Top 5 e ben 52 uccisioni in una singola mappa di un Major, NiKo ha stabilito record che pochi possono sperare di eguagliare. Il suo rating di 1,70 all'ESL One: New York 2017 rimane una delle prestazioni più dominanti nella storia di CS, consolidando la sua reputazione come leggenda assoluta del gioco.

La Razer NiKo Collection celebra questa eredità. Caratterizzati da un audace motivo a fiamma ispirato allo stile di gioco del campione, i prodotti della linea riflettono il suo spirito competitivo e l'impegno di Razer per l'innovazione nel settore eSport.

“Questa collezione rappresenta una tappa importante nella mia carriera. Avere una linea di prodotti che rappresentasse autenticamente chi sono come giocatore e come persona è sempre stato un mio desiderio, ma sapevo di doverlo fare nel modo giusto”, ha dichiarato Nikola “NiKo” Kovac. “Ogni dettaglio nasce dalla mia esperienza personale, dai miei valori e standard, e da ciò in cui credo come atleta”.

NiKo Collection: Prestazioni con un tocco personale

La NiKo Collection si fonda sulla linea Razer Esports, lo stesso hardware ad alte prestazioni utilizzato dai professionisti nelle competizioni di vertice. Sono gli strumenti con cui NiKo si allena, compete e mantiene la sua costanza leggendaria.

Ogni prodotto è progettato per garantire velocità, precisione e affidabilità, assicurando che ogni clic, ogni battitura e ogni movimento si traducano in vittoria.

Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

Progettato per garantire velocità, precisione e affidabilità attraverso un design ergonomico ultraleggero. Alimentato dalla tecnologia HyperSpeed Wireless Gen-2 e con una frequenza di polling reale di 8.000 Hz, offre la connessione wireless più avanzata e veloce mai realizzata. La rotella di scorrimento ottica e gli switch ottici garantiscono inoltre precisione e affidabilità impeccabili anche nelle condizioni più impegnative.

Razer Gigantus V2 Pro NiKo Edition

Un tappetino per mouse morbido che garantisce precisione estrema e scorrevolezza senza sforzo, grazie a una superficie tessuta su misura per un tracciamento accurato e movimenti fluidi. La schiuma proprietaria GlideCore™ di Razer offre inoltre un'ammortizzazione ottimale e un controllo preciso in fase di arresto, consentendo le correzioni rapide e le micro-regolazioni essenziali nel gioco competitivo.

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

La più avanzata tastiera ottica analogica di Razer, con modalità Rapid Trigger e azionamento completamente personalizzabile. Grazie alla tecnologia HyperPolling a 8.000 Hz, garantisce input precisi e risposta istantanea per il gaming professionale.

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

Prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia HyperSpeed Wireless Gen-2 a bassissima latenza. Comunicazioni di squadra cristalline con il microfono HyperClear Full Band da 12 mm e massima concentrazione grazie all'Hybrid ANC. Il design ergonomico assicura comfort prolungato, permettendo ai giocatori di mantenere il focus anche nelle sessioni più intense.

Forgiata per i Campioni. Realizzata per la Community

Razer continua a elevare gli standard del gaming competitivo attraverso attrezzature sviluppate con i professionisti, programmi dedicati alla crescita dei talenti emergenti ed esperienze che connettono i giocatori di tutto il mondo.

Con l'espansione del Team Razer, i fan possono attendersi nuove collaborazioni con atleti, innovazioni sviluppate dai professionisti e iniziative dedicate alla community, tutte guidate dalla ricerca dell'eccellenza che contraddistingue gli eSport. La NiKo Collection segna un traguardo importante in questo percorso, che è solo all'inizio.

Per maggiori informazioni sulla Razer NiKo Collection, visitare: https://www.razer.com/esports/niko.