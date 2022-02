Wonder Boy Collection arriva per Switch e PS4

Wonder Boy Collection in arrivo per Nintendo Switch e PS4!

Quattro giochi dell'iconica serie in un'unica collezione

ININ Games e Strictly Limited Games sono lieti di annunciare la Wonder Boy Collection in arrivo su Nintendo Switch e PS4. L'edizione retail, che include quattro fantastici titoli dell'universo Wonder Boy / Monster World, sarà presto disponibile per il preordine in Europa e Nord America. Attraverso l'editore Bliss Brain, la Wonder Boy Collection sarà disponibile anche come versione download digitale per Nintendo Switch e PS4. Inoltre, Strictly Limited Games sta lavorando su esclusive edizioni limitate e da collezione che saranno disponibili nel loro negozio!

Celebrando le amate avventure di Wonder Boy

Nel corso degli anni '80 e '90, le avventure di Wonder Boy hanno deliziato i giocatori di tutte le generazioni e hanno creato un enorme seguito in tutto il mondo con la loro stupefacente miscela platform-action-RPG.





Con la Wonder Boy Collection (Nintendo Switch/PS4), si ottiene un totale di quattro giochi di una delle serie più influenti del passato:









Wonder Boy (1986)

Wonder Boy in Monster Land (1987)

Wonder Boy in Monster World (1991)

Mostro mondo IV (1994)















La Wonder Boy Collection (Nintendo Switch/PS4) sarà presto disponibile per il preordine presso i rivenditori in Europa e Nord America.





Controlla https://www.iningames.com/games/wonder-boy-collection/ per ulteriori informazioni e gli ultimi aggiornamenti sul gioco.

Edizioni limitate e da collezione a Strictly Limited Games

Mentre la leggendaria serie di giochi Wonder Boy celebra il suo 35° anniversario, Strictly Limited Games offrirà l'ultima Wonder Boy Anniversary Collection (Nintendo Switch/PS4) che conterrà ancora di più dei giochi Wonder Boy.

I collezionisti possono anche aspettarsi alcuni fantastici oggetti esclusivi inclusi nelle Edizioni da Collezione.

Maggiori informazioni sulle versioni limitate seguiranno presto, quindi rimanete sintonizzati!

