Napoli, accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo: ferito alla gamba

Rita De Crescenzo, il figlio 18enne Francesco Bianco è stato ferito con una coltellata a Napoli durante un’aggressione avvenuta nel pomeriggio. Il giovane è stato colpito a una gamba nei pressi di Montesanto ed è stato medicato al Pellegrini.

Francesco Bianco, 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è rimasto ferito in un’aggressione avvenuta nel centro storico di Napoli. Il ragazzo è stato raggiunto da un fendente alla gamba nel primo pomeriggio, in un’area vicina a Montesanto.

Poco dopo le 15 si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini insieme a un amico. I medici lo hanno curato e, dopo gli accertamenti, lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni. La ferita non ha interessato punti vitali.

Leggi anche: Rita De Crescenzo alla manifestazione M5s: Potrei candidarmi in politica

La dinamica resta ancora poco chiara. Il giovane avrebbe fornito indicazioni limitate su quanto accaduto, rendendo più complesso il lavoro degli investigatori. Sul caso indaga la polizia di Stato.

Gli accertamenti si concentrano anche sul clima di tensione che da mesi interessa alcune zone della città, tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nell’area per ricostruire i movimenti e individuare eventuali responsabili.