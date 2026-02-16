Milano cortina, finale big air sci freestyle rinviata per neve a Livigno

Nevicata intensa a Livigno durante le Olimpiadi Milano Cortina: la finale femminile di big air slitta di oltre un’ora. Incertezza sull’orario definitivo e due atlete svizzere costrette al forfait per infortunio.

Una fitta nevicata ha cambiato i piani della finale femminile di big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina. A Livigno, lo Snow Park è stato investito dal maltempo, costringendo gli organizzatori a spostare l’inizio della gara, inizialmente fissato per le 19:30.

Il nuovo orario indicato è stato prima posticipato alle 20:45, ma resta una certa incertezza. Le previsioni parlano di un possibile miglioramento tra le 20 e le 21, finestra ritenuta utile per dare il via alla competizione. L’obiettivo è comunque concludere la prova entro la mezzanotte.

Sulla pista sono attese anche le italiane Flora Tabanelli e Maria Gasslitter, pronte a giocarsi le proprie chance nonostante le condizioni difficili. La decisione definitiva sull’orario dipenderà dall’evoluzione del meteo nelle prossime ore.

Intanto arrivano due assenze pesanti: le svizzere Anouk Andraska e Mathilde Gremaud non saranno al via della finale. Entrambe si sono infortunate durante gli allenamenti: Andraska ha riportato un problema al polso, mentre Gremaud, tra le favorite per l’oro, ha accusato un infortunio all’anca. Sono in corso ulteriori accertamenti medici.