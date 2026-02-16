Milano cortina 2026, bronzo storico per Flora Tabanelli nel big air freestyle

Flora Tabanelli conquista il bronzo nel freestyle big air a Milano Cortina 2026 dopo un recupero da un infortunio al ginocchio. A Livigno firma due salti decisivi che la portano sul primo podio olimpico italiano della disciplina.

Sulla neve di Livigno arriva la 23esima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A firmarla è Flora Tabanelli, che centra il terzo posto nel big air di sci freestyle e porta per la prima volta l’azzurro sul podio olimpico della specialità.

La gara si decide sulle ultime due run. Dopo un primo tentativo senza acuti, Tabanelli cambia passo: nella seconda prova esegue un trick pulito in switch che le vale 84 punti. Nella terza alza ulteriormente il livello con un salto quasi perfetto, premiato con 94.50 punti. Il totale di 178.25 le assicura il bronzo.

Leggi anche: Sci freestyle a Milano Cortina 2026: big air, moguls e aerials infiammano Livigno

Lo sci freestyle promette spettacolo a Livigno durante Milano Cortina 2026, con 15 gare da medaglia, nuove discipline e un programma fitto.

Davanti a tutte chiude la canadese Megan Oldham, oro con 180.75 punti complessivi. Alle sue spalle la cinese Eileen Gu, che conquista l’argento fermandosi a quota 179. Il margine tra le prime tre è ridottissimo, segno di una finale giocata su dettagli tecnici e precisione in atterraggio.

Per l’azzurra, appena 18 anni, si tratta della conferma di un talento già affermato. Nella stagione precedente aveva dominato tra Coppa del Mondo, X-Games e Mondiali, arrivando ai Giochi tra le atlete più attese.

Il percorso verso l’Olimpiade non è stato lineare. Un serio infortunio al ginocchio aveva messo in dubbio la sua presenza, rallentando la preparazione e alimentando incertezze. A Livigno, però, Tabanelli cancella ogni dubbio con una prova solida e concreta, trasformando la pressione in risultato.