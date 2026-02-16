Sequestro Nancy Guthrie, Trump minaccia la pena di morte per i responsabili

La scomparsa di Nancy Guthrie riporta al centro il tema della sicurezza negli Stati Uniti. Donald Trump interviene duramente: se la conduttrice non sarà ritrovata viva, per i responsabili potrebbe essere chiesta la pena capitale.

Donald Trump è intervenuto sul caso della conduttrice Nbc Nancy Guthrie, 84 anni, sequestrata negli Stati Uniti. In un colloquio telefonico ha dichiarato che, se la donna non dovesse essere ritrovata in vita, chiederà al Dipartimento di Giustizia di procedere con la pena di morte nei confronti dei responsabili.

L’ex presidente ha parlato di misure durissime per chi è coinvolto nel rapimento, precisando che i colpevoli andrebbero incontro alle conseguenze più severe previste dalla legge. Alla domanda se si riferisse esplicitamente alla pena capitale, ha risposto confermando questa possibilità.

La madre della conduttrice Savannah Guthrie è scomparsa dalla sua casa in Arizona.

Negli Stati Uniti, nei casi di grande risonanza come questo, è frequente il ricorso a accuse federali, soprattutto quando emergono elementi che coinvolgono più Stati o violazioni di norme nazionali.

Il caso si inserisce anche nel contesto dell’Arizona, dove la pena di morte è ancora prevista, anche se negli ultimi anni le esecuzioni sono state poco frequenti. L’attuale amministrazione ha inoltre valutato il trasferimento dei detenuti federali condannati alla pena capitale, anche nei casi in cui la condanna sia stata successivamente commutata, verso strutture di massima sicurezza.