Assicurazioni, obbligo Rc anche per veicoli fermi in garage
Arriva in Parlamento la norma che estende l’obbligo di assicurazione anche ai veicoli fermi in garage o su aree private. La misura nasce da una direttiva europea e riguarda anche mezzi inutilizzati da anni.
Un’auto parcheggiata da tempo in un box potrebbe presto dover essere comunque assicurata. È quanto prevede un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri a dicembre, ora al vaglio del Parlamento per il via libera definitivo. Il provvedimento recepisce la direttiva europea 2021/2118 e introduce un’estensione dell’obbligo di copertura Rc anche ai veicoli non in circolazione.
La normativa attuale limita l’assicurazione ai mezzi che viaggiano su strada o sostano in aree pubbliche. Con le nuove regole, invece, l’obbligo si estenderebbe anche ai veicoli custoditi in spazi privati. Alla base della scelta c’è un principio di sicurezza: anche un mezzo fermo può provocare danni, ad esempio per perdite di carburante o cedimenti strutturali.
Restano però diversi punti da chiarire. Il testo prevede la possibilità di sospendere la polizza anche per lunghi periodi, ma proprio su questo aspetto si concentra il dibattito. Il rischio segnalato riguarda eventuali incidenti durante la sospensione, quando la copertura assicurativa non sarebbe attiva.
Tra le novità compare anche l’introduzione di contratti Rc di durata inferiore ai 12 mesi. Oggi la copertura è annuale, con sospensioni limitate. Il cambiamento aprirebbe a formule più flessibili, soprattutto per chi utilizza il veicolo solo in determinati periodi.
La misura non riguarda solo i privati con auto inutilizzate. Coinvolge anche aziende con mezzi stagionali o fermi da tempo ma ancora registrati al Pra. L’obbligo si estenderebbe inoltre ai rimorchi, anche se scollegati dal veicolo principale.
Le eccezioni sono poche e riguardano i veicoli realmente inutilizzabili, come quelli privi di motore o di componenti essenziali. Resta da definire con precisione quali parti debbano mancare per escludere l’obbligo assicurativo, nodo ancora aperto nel confronto parlamentare.
Per le competizioni motoristiche si valuta invece una copertura unica, sottoscrivibile dagli organizzatori e valida per la durata degli eventi. Una soluzione pensata per semplificare la gestione assicurativa delle gare.
Intanto, sul fronte dei veicoli fuori uso, il disegno di legge sulla rottamazione introduce una novità: sarà possibile demolire e cancellare dal Pra anche mezzi gravati da fermo amministrativo. Una misura che punta a eliminare definitivamente veicoli inutilizzati, spesso presenti solo a livello fiscale.