Wilman Zanetti morto dopo incidente in moto a Como, famiglia dona gli organi

Wilman Zanetti, 18 anni, è morto dopo sei giorni in ospedale per le ferite riportate in un incidente a Como. Il giovane era stato travolto da un tir mentre viaggiava in moto. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Si è spento dopo sei giorni di ricovero Wilman Zanetti, il ragazzo di 18 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Lazzago, alle porte di Como. Le condizioni erano apparse subito critiche dopo lo scontro, e nonostante i tentativi dei medici, il giovane non è riuscito a sopravvivere.

L’incidente risale a martedì scorso: Wilman viaggiava in moto quando si è trovato davanti un tir con targa estera impegnato in una manovra di svolta. L’impatto è stato violento e ha provocato ferite gravissime che hanno reso necessario il ricovero immediato.

Studente dell’istituto tecnico Magistri Comacini, Wilman era il più giovane di tre fratelli. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale e chi lo conosceva.

I familiari hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi, trasformando il dolore in un gesto di grande generosità. Intanto è stata avviata una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia: in pochi giorni sono stati raccolti oltre 5mila euro.