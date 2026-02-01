Samira Lui a Verissimo: lavoro in tv, l'amore con Luigi e il rimpianto per la laurea

Samira Lui racconta il periodo positivo che sta vivendo tra televisione e vita privata, chiarendo le voci sul matrimonio, il rapporto con Gerry Scotti e un rimpianto personale che ancora oggi sente presente.

Ospite nel salotto di Verissimo, Samira Lui ha parlato del momento sereno che sta attraversando, tra nuovi impegni professionali e una vita privata stabile. Al centro del racconto c’è l’esperienza a La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti in una fase per lei importante.

Il rapporto con Gerry Scotti va oltre la semplice collaborazione televisiva. Samira descrive un clima fatto di stima, complicità e leggerezza. Lavorare con lui significa divertirsi, ridere e imparare osservando. Non lezioni dirette, ma esempi quotidiani che aiutano a crescere.

Tra i punti che sente di condividere con il conduttore c’è anche un rimpianto personale. Samira ammette di dispiacersi per non aver completato il percorso universitario, una scelta che oggi guarda con maggiore consapevolezza.

Spazio poi ai temi più personali. Sui ritocchi estetici, Samira è schietta: ha rifatto il seno, ma non il viso. Il resto, spiega, è frutto di cambiamenti fisici e di una maggiore attenzione al trucco.

Accanto a lei c’è Luigi, il compagno con cui condivide la vita da otto anni. Lo descrive come il suo primo sostenitore, una presenza costante che le trasmette tranquillità e forza ogni giorno. La gelosia non manca, ma resta equilibrata e mai invadente.

Infine, il chiarimento sulle voci di matrimonio. Nessuna proposta ufficiale, solo indiscrezioni infondate. Samira però non nasconde il desiderio che quel momento arrivi. È convinta di avere accanto l’uomo della sua vita.