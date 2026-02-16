Stefania Picasso, il dolore per il figlio Alessio e l'amore con Franco Gatti

Il racconto di Stefania Picasso tra la perdita del figlio Alessio e il legame con Franco Gatti: il dolore, i sensi di colpa e l’equilibrio fragile della coppia dopo una tragedia familiare.

Stefania Picasso torna a parlare della perdita del figlio Alessio, morto a 23 anni tredici anni fa per un mix di alcol ed eroina. Un ricordo che resta vivo ogni giorno e che continua a segnare profondamente la sua vita. Ospite in televisione, ha raccontato come quel dolore non scompaia mai, ma possa trasformarsi nel tempo.

Accanto al ricordo del figlio, resta anche quello del marito Franco Gatti, scomparso tre anni fa. Stefania ha spiegato che entrambi continuano a essere presenti nella sua quotidianità, anche nei momenti condivisi con la figlia Federica, dove non manca uno spazio per sorridere ricordando chi non c’è più.

Leggi anche: Corinne Clery confessa il dolore per il figlio: Ho cercato di comprare il suo amore



La perdita di un figlio, ha detto, mette a dura prova ogni equilibrio familiare. Il rischio è quello di lasciarsi travolgere dai sensi di colpa e dalle accuse reciproche. «Se si inizia a rinfacciarsi qualcosa, il rapporto può rompersi», ha raccontato, descrivendo una fragilità che può portare alla fine di un matrimonio.

Secondo Stefania, è fondamentale stabilire delle regole e affrontare insieme il dolore, senza trasformarlo in conflitto. Guardarsi negli occhi può diventare difficile, perché si riflette la sofferenza dell’altro, ma è proprio lì che si gioca la possibilità di restare uniti.

Nel corso del racconto ha ricordato anche l’inizio della sua storia con Franco Gatti, nata quando aveva 21 anni. Un incontro improvviso che cambiò tutto, tanto da spingerla a lasciare un matrimonio già organizzato. «È stato un colpo di fulmine», ha raccontato, ricordando la certezza immediata di voler costruire la propria vita accanto a lui.

Un legame forte, segnato da una tragedia che ha lasciato ferite profonde, ma anche dalla volontà di non lasciarsi andare alla solitudine e di trovare un modo per restare insieme nonostante il dolore.