Saldi Sega su Steam per il capodanno lunare con sconti fino all'80%

Promozioni SEGA su Steam per il Capodanno Lunare: sconti fino all’80% su molti titoli, dai grandi classici alle uscite più recenti. Offerte attive fino al 26 febbraio.

Partono i saldi dedicati al Capodanno Lunare su Steam con una selezione ampia di giochi firmati SEGA. Le offerte restano disponibili fino al 26 febbraio e coinvolgono sia titoli storici sia produzioni più recenti.

Il catalogo copre generi diversi: dagli RPG alle corse, passando per action legati ad anime popolari e gestionali molto apprezzati. Alcuni giochi entrano in promozione per la prima volta sulla piattaforma.

Tra le proposte spicca Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, scontato del 40% nelle edizioni Standard e Deluxe, mentre il primo capitolo con i contenuti aggiuntivi arriva fino al 75% di ribasso.

Spazio anche al calcio manageriale con Football Manager 2026, proposto con uno sconto del 33%, e alla serie Like a Dragon, con Infinite Wealth e Pirate Yakuza in Hawaii in versione Deluxe e Ultimate al 70%.

Riduzioni consistenti anche per Metaphor: ReFantazio, disponibile con il 50% di sconto in tutte le edizioni, e per Persona 3 Reload, che scende del 60% sia nella versione base che nelle edizioni più complete.

Tra gli altri titoli Atlus in evidenza figura Persona 5 Royal, ora al 70%, insieme a RAIDOU Remastered e Shin Megami Tensei V: Vengeance, quest’ultimo con il taglio di prezzo più alto mai applicato, pari al 65%.

Non mancano i giochi dedicati a Sonic: Sonic Origins e Sonic Origins Plus scendono del 70%, mentre Sonic X Shadow Generations arriva al 60% e Sonic Racing: CrossWorlds al 40%.

Per gli appassionati di strategia, Total War: THREE KINGDOMS tocca l’80% di sconto, mentre Total War: WARHAMMER III si ferma al 75%.

Offerte anche sui gestionali della serie Two Point: Campus e Hospital scendono fino all’80% per le versioni standard, con DLC al 50%, mentre Two Point Museum propone riduzioni tra il 10% e il 25% sui contenuti aggiuntivi.

Chiudono la lista Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, con il 40% di sconto in entrambe le edizioni, e Yakuza 0 Director’s Cut, disponibile al 30% per la prima volta in promozione su Steam.