Cime tempestose in testa al box office, Muccino scende al secondo posto
Il film di Emerald Fennell conquista il primo posto al box office italiano, superando Muccino. Incassi in crescita anche per le nuove uscite, mentre la classifica si muove con diversi esordi.
Cime tempestose guida il fine settimana nelle sale italiane con 3.666.156 euro raccolti in quattro giorni. Il film diretto da Emerald Fennell si impone nettamente anche a livello internazionale, con 40 milioni di dollari negli Stati Uniti e 82 milioni complessivi nel mondo.
Scivola in seconda posizione Le cose non dette di Gabriele Muccino, che aggiunge 928.346 euro nel weekend e raggiunge un totale di 5.701.719 euro dall’uscita.
Leggi anche: Muccino domina il box office italiano con Le cose non dette, Melania resta ai margini
Il nuovo film di Gabriele Muccino parte forte e conquista subito il botteghino italiano, in un weekend di crescita per le sale.
Terzo posto per la commedia Agata Christian - Delitto sulle nevi, che incassa 852.250 euro e sale a 2.664.793 euro complessivi.
Ai piedi del podio si piazza Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao, con 543.580 euro nel fine settimana e un totale di 1.382.946 euro.
Quinta posizione per la nuova entrata Goat - Sogna in grande, che debutta con 515.812 euro, seguita da Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, sesto con 495.794 euro e incassi complessivi pari a 1.467.825 euro.
Esordio al settimo posto per Il mago del Cremlino - Le origini di Putin di Olivier Assayas, che totalizza 326.905 euro, salendo a 331.523 euro includendo le anteprime.
Resta in classifica anche Buen camino, ottavo con 288.361 euro nel weekend e un totale che raggiunge 76.142.237 euro, con 37.429 spettatori registrati.
Nono posto per l’altra novità del weekend, il thriller Crime 101 - La strada del crimine, che incassa 244.592 euro.
Chiude la top ten Marty Supreme, con 210.896 euro nel fine settimana e un totale di 4.471.336 euro.