Kilauea in eruzione alle Hawaii, lava fino a 250 metri dal cratere
Il vulcano Kilauea alle Hawaii torna in attività con getti di lava altissimi. Le fontane raggiungono fino a 250 metri, mentre il cratere si riempie rapidamente di magma.
Il vulcano Kilauea è tornato a eruttare nelle isole Hawaii, dando vita a spettacolari getti di lava visibili anche a grande distanza. Le immagini diffuse online mostrano colonne incandescenti che si alzano nel cielo, attirando l’attenzione di residenti e appassionati.
Secondo i dati diffusi dal Servizio Geologico degli Stati Uniti, la fontana principale, situata nella bocca sud, ha raggiunto un’altezza di circa 250 metri. Anche la bocca nord resta attiva, con emissioni che arrivano fino a 180 metri.
L’attività eruttiva ha già trasformato in profondità il paesaggio del cratere. La lava ha coperto circa il 40% del fondo, con un volume stimato di oltre 10 milioni di metri cubi di materiale fuoriuscito.
L’eruzione prosegue con un’intensità sostenuta, mentre il monitoraggio resta costante per valutare l’evoluzione del fenomeno e i possibili effetti sull’area circostante.
?? | Espectacular erupción del volcán Kilauea pic.twitter.com/aI3TrOJ08T— El Periódico (@elperiodico) February 16, 2026