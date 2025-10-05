Elezioni regionali Calabria, urne aperte: si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15

In Calabria seggi aperti per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Oggi, domenica 5 ottobre, si vota dalle 7 alle 23; domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne partirà lo scrutinio.

Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al seggio con documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi, la tessera può essere rinnovata presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza, aperto con orari straordinari nei giorni di consultazione.

Come si vota: l’elettore riceve un’unica scheda con i simboli delle liste e, accanto, il nome del candidato presidente collegato. Si può tracciare un segno sul simbolo della lista o sul nome del candidato presidente (o su entrambi): il voto va automaticamente sia alla lista sia al presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Nelle circoscrizioni è possibile esprimere una preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere della lista prescelta, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla scheda.

Affluenza: sono previste rilevazioni ufficiali nel corso della giornata, con i dati comunicati indicativamente alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi. I risultati parziali e definitivi saranno diffusi a seguire con l’avanzare dello spoglio.

Candidati alla presidenza: in corsa il governatore uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il campo largo di centrosinistra e Francesco Toscano sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Le liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri sono indicati nei manifesti ufficiali affissi sul territorio e pubblicati sui canali istituzionali.

Si raccomanda di verificare in anticipo sezione elettorale, indirizzo del seggio e documenti necessari, così da agevolare le operazioni e ridurre i tempi di attesa.