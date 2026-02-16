Jason Oppenheim e Jessica Vargas si lasciano ma restano amici

La relazione tra Jason Oppenheim e Jessica Vargas è finita, ma i due scelgono di restare uniti da affetto e rispetto. Lo hanno annunciato insieme, chiarendo che il loro legame continua sotto forma di amicizia.

Jason Oppenheim e Jessica Vargas hanno deciso di separarsi, mettendo fine alla loro storia sentimentale. L’annuncio è arrivato attraverso dichiarazioni pubbliche e messaggi condivisi sui social, dove entrambi hanno spiegato di aver preso la decisione in modo sereno.

L’agente immobiliare statunitense ha parlato apertamente del rapporto con l’ex compagna, descrivendola come una persona speciale e sottolineando che, nonostante la rottura, il legame tra loro resta forte. Anche Vargas ha ribadito lo stesso concetto, spiegando che continuano a volersi bene e che il loro rapporto non si interrompe con la fine della relazione.

La storia tra i due era diventata ufficiale nella primavera del 2025, quando si erano presentati insieme sul red carpet di Los Angeles durante la première di “The Accountant 2”. Subito dopo avevano iniziato a condividere momenti della loro quotidianità, tra viaggi, eventi e scatti con amici.

Nel corso dei mesi, la coppia era stata vista anche in occasione del Festival di Cannes, confermando la solidità di un rapporto che sembrava destinato a durare. Le immagini pubbliche e i contenuti social avevano raccontato un’intesa evidente, fatta di complicità e presenza reciproca.

Dopo la separazione, entrambi hanno scelto di mantenere un rapporto vicino e collaborativo, continuando a sostenersi a vicenda anche lontano dalla dimensione romantica. Un cambiamento che segna la fine della relazione ma non del loro legame personale.