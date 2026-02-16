Campionati europei Pokémon 2026, tutti i vincitori da Londra

Londra ha ospitato i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026: tre giorni di gare e oltre 500mila dollari in palio. Ecco tutti i vincitori nelle diverse categorie tra videogiochi, GCC, Pokémon GO e UNITE.

All’ExCeL di Londra si sono chiusi tre giorni intensi di competizioni dedicate all’universo Pokémon. Dal 13 al 15 febbraio 2026, centinaia di giocatori arrivati da tutto il mondo si sono affrontati nei tornei ufficiali tra videogiochi, carte e titoli mobile.

In palio non c’erano solo trofei: i migliori hanno conquistato l’accesso ai Campionati Mondiali Pokémon previsti ad agosto a San Francisco, oltre a una fetta di un montepremi complessivo superiore ai 500mila dollari, accompagnato da premi esclusivi e buste del Gioco di Carte Collezionabili.

Leggi anche: Campionati Internazionali Europei Pokémon - Ecco i vincitori

Per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, nella categoria Junior ha vinto Hideo Uezu dal Giappone, davanti allo statunitense Zachary Thomas. Tra i Senior si è imposto Charlie Kim, con Leland Smith al secondo posto, entrambi dagli Stati Uniti.

Nella categoria Master dei videogiochi, il titolo è andato a Paul Chua, che ha superato in finale Zachary Weed, anche in questo caso con una doppietta americana.

Nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dominio giapponese tra i Junior con il successo di Koutarou Matsudaira su Reo Otake. Nei Senior vittoria per lo statunitense Jacob Lee, seguito dal polacco Maurycy Wilczek.

Tra i Master del GCC, il primo posto è stato conquistato dall’olandese Edwyn Mesman, che ha avuto la meglio sul britannico Drew Stephenson.

Per quanto riguarda Pokémon GO, il titolo europeo è finito nelle mani dello spagnolo Leo “P4T0M4N” Marín Torres, con l’olandese Colin “Colin6ix” Spa al secondo posto.

Nella competizione a squadre di Pokémon UNITE, successo per il team europeo Team Peps, che ha battuto in finale i nordamericani Evil Geniuses.