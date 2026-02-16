Maya Hawke si sposa a New York, presenti i protagonisti di Stranger Things: Il Video

Maya Hawke si è sposata a New York nel giorno di San Valentino. L’attrice, nota per Stranger Things, ha detto sì al cantautore Christian Lee Hutson davanti a familiari e colleghi della serie.

Maya Hawke ha celebrato il matrimonio il 14 febbraio a New York, scegliendo una cerimonia nel cuore di Manhattan. L’attrice, 27 anni, è stata fotografata in abito bianco mentre camminava per le strade della città insieme ai genitori, Ethan Hawke e Uma Thurman.

Lo sposo è il cantautore Christian Lee Hutson, 35 anni. I due si conoscono da tempo: prima amici, poi nel 2023 il rapporto si è trasformato in una relazione sentimentale. A raccontarlo era stata la stessa attrice, spiegando quanto fosse naturale costruire un legame partendo da una conoscenza profonda.

La cerimonia si è svolta nella chiesa St. George’s Episcopal, mentre il ricevimento è stato organizzato poco distante, nel club privato The Players a Gramercy Park, raggiunto a piedi dagli invitati.

Tra gli ospiti anche gran parte del cast di Stranger Things, la serie che ha reso celebre Hawke. Presenti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery.

L’attrice è entrata nello show nel 2019, interpretando Robin Buckley dalla terza stagione, ruolo che l’ha portata al successo internazionale.