Maya Hawke sposa Christian Lee Hutson a New York nel giorno di San Valentino

Maya Hawke ha detto sì al musicista Christian Lee Hutson con una cerimonia riservata a New York nel giorno di San Valentino. Tra gli invitati anche Uma Thurman, Ethan Hawke e alcuni volti di Stranger Things.

Maya Hawke si è sposata il 14 febbraio 2026 con il musicista Christian Lee Hutson. La cerimonia si è svolta a New York, nella chiesa episcopale di St George, scelta per un evento intimo e lontano dai riflettori.

Tra gli ospiti non potevano mancare i genitori dell’attrice, Uma Thurman ed Ethan Hawke, presenti accanto alla figlia in uno dei momenti più importanti della sua vita. Alla celebrazione hanno partecipato anche alcuni colleghi della serie Stranger Things, tra cui Finn Wolfhard e Sadie Sink.

Leggi anche: Rovigo, morto il gatto Rossini investito in centro nel giorno di San Valentino

Il gatto Rossini, volto noto del centro di Rovigo, è stato investito e ucciso la mattina del 14 febbraio.

Per il matrimonio, Maya Hawke ha indossato un abito bianco accompagnato da un cappotto piumato, adatto al clima invernale della città. Christian Lee Hutson ha scelto invece uno smoking classico, mantenendo uno stile sobrio ed elegante.

La relazione tra i due nasce dalla musica. Negli anni hanno collaborato a diversi progetti, tra cui l’album “Chaos Angel” della stessa Hawke, consolidando un legame sia artistico che personale. La coppia è apparsa insieme anche in occasioni pubbliche, come la Milano Fashion Week e la première di Inside Out 2.

L’attrice ha più volte parlato del compagno definendolo un “poeta musicale geniale”, parole che raccontano il rapporto costruito nel tempo tra palco e vita privata.