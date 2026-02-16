Uomo accoltellato a Genova Quarto, ferito al collo e all'addome

Un uomo di circa 40 anni è stato accoltellato nella sua casa a Genova Quarto. Ha chiamato lui stesso i carabinieri. Trasportato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire l’aggressione.

È stato trovato in casa con gravi ferite al collo e alla pancia dopo aver chiesto aiuto ai carabinieri. Vittima un uomo di circa 40 anni, aggredito nella sua abitazione nel quartiere di Genova Quarto, nella zona di Priaruggia.

I militari sono intervenuti dopo la chiamata dello stesso ferito, che è riuscito a dare l’allarme nonostante le condizioni. Una volta entrati nell’appartamento, lo hanno soccorso e affidato ai sanitari del 118.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Agli investigatori ha raccontato di non conoscere chi lo ha colpito e di non sapere il motivo dell’aggressione. Una versione su cui ora si concentrano gli accertamenti.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione, mentre prosegue la raccolta di elementi utili. Acquisiti i filmati delle telecamere della zona e ascoltati i residenti del quartiere per ricostruire quanto accaduto.