Roberta Bruzzone derubata a Roma Termini, telefono recuperato in pochi minuti

Momenti di tensione alla stazione Termini per Roberta Bruzzone, derubata del cellulare mentre attendeva il treno. Il dispositivo è stato recuperato poco dopo grazie all’intervento rapido della Polizia Ferroviaria.

Una giornata di lavoro si è trasformata in un episodio spiacevole per Roberta Bruzzone, vittima di un furto domenica 15 febbraio alla stazione di Roma Termini. La criminologa si trovava sul binario in attesa del treno quando qualcuno le ha sottratto il cellulare, probabilmente direttamente dalle mani.

I dettagli dell’accaduto restano ancora poco chiari. Non è stato precisato se siano stati coinvolti altri oggetti personali, ma l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla rapidità con cui è stato risolto l’episodio.

Leggi anche: Sciopero nazionale dei treni: a Roma Termini cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

Determinante l’intervento della Polizia Ferroviaria, che è riuscita a individuare in tempi brevi il responsabile e a recuperare il telefono. Il dispositivo è stato restituito alla proprietaria nel giro di pochi minuti, evitando conseguenze più serie.

A raccontare quanto successo è stata la stessa Bruzzone attraverso un messaggio pubblicato sui social, dove ha voluto esprimere riconoscenza agli agenti per il lavoro svolto. Ha parlato di un’azione rapida e coordinata, capace di risolvere la situazione con efficacia.

Nel suo ringraziamento ha sottolineato la professionalità e la determinazione dimostrate dagli operatori, evidenziando come l’intervento abbia inciso concretamente sull’esito della giornata. Un intervento discreto ma risolutivo, che ha permesso di chiudere rapidamente l’episodio.