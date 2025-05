Sciopero nazionale dei treni: a Roma Termini cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

Giornata complicata per i viaggiatori in partenza da Roma Termini, dove lo sciopero nazionale dei treni ha già causato decine di cancellazioni e ritardi significativi. La mobilitazione, indetta dai sindacati autonomi del settore ferroviario per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, è iniziata all'una di notte e proseguirà fino alle 23:59.

Alta Velocità e regionali: forti disagi su tutte le linee

Molti i treni regionali soppressi, in particolare quelli in arrivo e partenza da Fiumicino. Problemi anche per i collegamenti ad Alta Velocità, con cancellazioni verso Napoli e Milano. I pendolari devono fare i conti con ritardi che, sulle tratte locali, arrivano fino a 90 minuti.

Trenitalia ha comunicato che saranno garantiti soltanto i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente in caso di sciopero. I passeggeri sono invitati a consultare il sito ufficiale per aggiornamenti in tempo reale su partenze e variazioni.