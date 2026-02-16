Treno deraglia in Svizzera dopo una valanga, feriti tra i passeggeri

Deragliamento in Vallese alle prime ore del mattino: un treno con circa 80 persone a bordo esce dai binari tra Goppenstein e Briga. Diversi i feriti. Ipotesi valanga sui binari, linea ferroviaria sospesa.

Un treno è uscito dai binari all’alba di lunedì 16 febbraio nel Canton Vallese, lungo la tratta tra Goppenstein e Briga. A bordo del convoglio viaggiavano circa 80 persone. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, mentre l’area è stata subito raggiunta dai soccorritori.

L’incidente si è verificato intorno alle 7 nelle vicinanze della stazione di Goppenstein. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza e forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di assistenza ai passeggeri e nella messa in sicurezza della linea. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Il traffico ferroviario sulla linea Frutigen–Briga è stato sospeso subito dopo il deragliamento. Le autorità hanno disposto l’interruzione almeno fino al pomeriggio, con possibili prolungamenti. Disagi previsti per i viaggiatori, tra cancellazioni e ritardi su diverse corse.

Le prime ricostruzioni indicano come causa una valanga che avrebbe invaso i binari al passaggio del treno. Le Ferrovie federali svizzere hanno confermato la criticità sulla tratta, segnalando che la riapertura potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e valutare i danni all’infrastruttura. Le condizioni dei passeggeri coinvolti sono al vaglio dei sanitari, mentre proseguono le operazioni lungo la linea.