Omicidio Campana, quattro arresti a Napoli dopo 15 anni

Omicidio del 2010 a Giugliano, quattro arresti dopo anni di indagini: ricostruito il delitto legato agli equilibri tra clan locali.

Dopo quindici anni arriva una svolta sull’omicidio di Carmine Campana, ucciso il 15 maggio 2010 a Giugliano in Campania. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone.

Gli indagati sono ritenuti coinvolti a vario titolo nel delitto, tra chi avrebbe deciso l’agguato e chi lo avrebbe materialmente eseguito. Le accuse comprendono omicidio premeditato e detenzione illegale di arma da fuoco, con aggravanti legate al metodo mafioso.

Secondo gli investigatori, l’uccisione sarebbe maturata all’interno delle dinamiche criminali del territorio. L’obiettivo era rafforzare il controllo dell’area a favore del clan Pagliuca, in contrapposizione al gruppo Beneduce, al quale la vittima sarebbe stata vicina.

Campana fu raggiunto da diversi colpi di pistola al volto. L’indagine, riaperta e approfondita nel tempo, ha permesso di ricostruire responsabilità e movente, portando oggi ai quattro arresti eseguiti in provincia di Napoli.