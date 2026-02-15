Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e volto noto del web

Federico Frusciante è morto a 52 anni. Critico cinematografico molto seguito online, aveva costruito una comunità ampia tra YouTube e social. L’annuncio è arrivato il 15 febbraio 2026 dai suoi canali ufficiali.

Federico Frusciante è scomparso il 15 febbraio 2026 all’età di 52 anni. La notizia è stata diffusa attraverso i suoi profili social ufficiali con un breve messaggio che ne ha annunciato la morte avvenuta nella stessa giornata.

Negli anni Frusciante aveva costruito una solida presenza online, diventando un punto di riferimento per appassionati di cinema e musica. I suoi contenuti, pubblicati soprattutto su YouTube, si distinguevano per uno stile diretto e per la capacità di raccontare anche produzioni meno conosciute, spesso legate al circuito indipendente.

Le sue recensioni e analisi hanno contribuito a creare una comunità attiva e partecipe. Molti utenti lo seguivano da tempo, apprezzandone il linguaggio schietto e la coerenza nei giudizi.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ore successive alla notizia, segno dell’impatto che aveva avuto tra chi lo seguiva. Frusciante aveva preso parte anche a diversi eventi legati al mondo del cinema, portando dal vivo il suo modo di raccontare film e cultura.

Per chi desidera rendergli omaggio, è stata allestita la camera mortuaria al Cimitero dei Lupi di Livorno. Sarà possibile accedere dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino alle ore 12 di martedì 17 febbraio.